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    Левандовский: Это была особенная победа

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал победу над «Баварией» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Встреча состоялась 23 октября. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:1.
       
    «Это определённо особенная победа, и я не буду этого скрывать. Я подошёл к этой игре немного иначе, чем два года назад, потому что теперь я провёл больше времени в "Барселоне". Был уверен, что сегодня мы сыграем хорошую игру и одержим победу. Перед матчем я ожидал, что выиграем со счётом 3:1.

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    Физически не чувствую никаких изменений, и это самое важное. Когда смотрю на молодых игроков, они придают мне дополнительную энергию, не буду этого скрывать. Я себя хорошо чувствую. Независимо от того, забью ли я два или три гола в игре, это не так важно в конечном итоге. Самое главное — чтобы мои голы приносили победы команде, и именно это для меня является приоритетом», — приводит слова Левандовского Barca Universal.

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