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    «Челси»«Панатинаикос» — «Челси». Онлайн
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    На Арду Гюлера претендуют два клуба АПЛ

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    Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может покинуть клуб в ближайшее время.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    Как сообщает Caught Offside, 19-летний хавбек недоволен малым игровым временем в составе «сливочных» и хочет уйти из команды.

    Сейчас к Гюлеру активный интерес проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

    В стане мерсисайдцев его рассматривают в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, который летом может покинуть «Ливерпуль». «Арсенал» же хочет продублировать позицию Букайо Сака.

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    • В этом сезоне Гюлер сыграл в 11 матчах за «Реал» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а на Transfermarkt его цена равна € 45 млн.

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