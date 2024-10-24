На Арду Гюлера претендуют два клуба АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала»может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает Caught Offside, 19-летний хавбек недоволен малым игровым временем в составе «сливочных» и хочет уйти из команды.

Сейчас к Гюлеру активный интерес проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

В стане мерсисайдцев его рассматривают в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, который летом может покинуть «Ливерпуль». «Арсенал» же хочет продублировать позицию Букайо Сака.

В этом сезоне Гюлер сыграл в 11 матчах за «Реал» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а на Transfermarkt его цена равна € 45 млн.