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    Фоден рассказал об усталости от игр

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден сообщил, что ему очень сложно постоянно держать свой высокий уровень из-за огромного количестве игр в течение сезона.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    «В прошлом году было так много игр. Я вложил в них всё, что мог, поэтому вернулся немного уставшим, что нормально. Родри тоже вернулся в таком состоянии, как и несколько других игроков.

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    • Это нормально, что, когда проводишь такое количество игр, в какой-то момент выгораешь. Я делаю шаги в правильном направлении и стараюсь вернуться к своему лучшему состоянию.

    В прошлом году я немного устал, немного болел. Были и другие проблемы. Но если вы поговорите с любым игроком, то поймёте, что все они через это проходили, через взлёты и падения в футболе. Это был просто ухаб на дороге. Я рад, что вернулся и наслаждаюсь футболом», — цитирует Фодена ESPN.

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