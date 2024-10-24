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    «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Фенербахче» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» не смог пробиться в основной этап Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч французскому «Лиллю» в третьем квалификационном раунде. Команда под руководством Жозе Моуриньо опустилась в Лигу Европы, в результате жеребьевки которой получила в соперники «Юнион», «Твенте», «Манчестер Юнайтед», АЗ Алкмар, «Славию», «Атлетик», «Лион» и «Мидтьюлланд».

    Турецкий клуб набрал 4 очка в 2-х первых турах благодаря домашней победе над «Юнионом» (2:1) и ничьей в гостях с «Твенте» (1:1). На данный момент «Фенербахче» занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.

    Подопечные Моуриньо сыграли вничью с «Самсунспором» (1:1) в крайнем туре турецкой Суперлиги. После 8-ми сыгранных матчей «Фенербахче» занимает четвертую строчку в турнирной таблице национального первенства.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» напрямую пробился в общий этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке Англии. По результатам жеребьевки соперниками манкунианцев стали «Твенте», «Порту», «Фенербахче», ПАОК, «Будё-Глимт», «Виктория», «Рейнджерс» и ФКСБ.

    Команда под руководством Эрика тен Хага так и не смогла победить в первых двух турах, сыграв вничью с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3). На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 21-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

    «Красные дьяволы» показывают неубедительные результаты и в чемпионате Англии — 12-е место после 8-ми матчей. В крайнем туре «Манчестер Юнайтед» одержал победу впервые за четыре тура, в волевом стиле обыграв «Брентфорд» (2:1).

    Личные встречи

    Последний раз «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой на групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/2017, обменявшись домашними победами — 4:1 в Манчестере и 2:1 в Стамбуле.

    Всего в 6-ти очных матчах на счету каждой из команд по 3 победы.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.85.

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