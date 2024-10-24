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    Колыванов: «Динамо» не хватает хорошего опорника

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    Известный российский игрок и тренер, бывший футболист «Динамо» Москва Игорь Колыванов считает, что главной проблемой бело-голубых является нехватка хорошего разрушителя в центре поля.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «У "Динамо" одна проблема — они не дорабатывают в обороне. Им нужны такие полузащитники, как Игорь Денисов и Дженнаро Гаттузо, которые "выжигают" поле.

    У них симпатичная игра, но когда команда постоянно пропускает в начале игры и в итоге не добирает очков, то это сказывается на итоговом месте в таблице», — сказал Колыванов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 матчей у «Динамо» 12 пропущенных мячей и 23 забитых. Сейчас команда идет на пятом месте в РПЛ с 23 очками.

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