Колыванов: «Динамо» не хватает хорошего опорника

Известный российский игрок и тренер, бывший футболист «Динамо» Москвасчитает, что главной проблемой бело-голубых является нехватка хорошего разрушителя в центре поля.

«У "Динамо" одна проблема — они не дорабатывают в обороне. Им нужны такие полузащитники, как Игорь Денисов и Дженнаро Гаттузо, которые "выжигают" поле.

У них симпатичная игра, но когда команда постоянно пропускает в начале игры и в итоге не добирает очков, то это сказывается на итоговом месте в таблице», — сказал Колыванов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

После 12 матчей у «Динамо» 12 пропущенных мячей и 23 забитых. Сейчас команда идет на пятом месте в РПЛ с 23 очками.