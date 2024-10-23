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    Гол Тюрама принес «Интеру» победу над «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» победил «Янг Бойз» со счетом 1:0.

    Маркус Тюрам
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    Маркус Тюрам

    Единственный в матче гол в компенсированное время забил Маркус Тюрам. На 48-й минуте игры нападающий «Интера» Марко Арнаутович не реализовал пенальти.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Янг Бойз — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Марку Тюрам (90 + 3') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Левен Блюм (Закари Атекаме, 86'), Лорис Бенито, Жауэн Аджам, Сандро Лаупер, Лукаш Лакомий (Мешак Элиа, 77'), Филип Угринич, Кастриот Имери (Дариан Малес, 59'), Жоэль Монтейру, Алан Виржиниус (Эбрима Колли, 59'), Сильвер Ганвула (Седрик Иттен, 86') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Федерико Димарко, 54'), Дензел Дюмфрис, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Бенжамен Павар (Алессандро Бастони, 76'), Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 61'), Николо Барелла, Давиде Фраттези, Марко Арнаутович (Лаутаро Мартинес, 61'), Мехди Тареми (Марку Тюрам, 76') Предупреждения: Жауэн Аджам (33'), Жоэль Монтейру (35'), Дензел Дюмфрис (35'), Кастриот Имери (36'), Дариан Малес (81'), Федерико Димарко (87'), Simone Inzaghi (87')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого матча «Интер» с 7 очками поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. «Янг Бойз» без очков располагается на 35-м месте.

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