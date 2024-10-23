Иньеста: Месси — это футбол в его чистейшем виде

Недавно завершивший футбольную карьерувысказался о выступлениив составе

«Я бы сказал, что он нашел среду, где чувствует себя комфортно, где ему спокойно. Он участвует в проекте, который его вдохновляет, в проекте с амбициями, и его окружают отличные игроки. Я бы сказал, что он излучает счастье на поле, он живет этим проектом.

Лео — это футбол в его чистейшем виде. То, что Лео представляет собой как футболист, — это футбол, и это то, что он делает лучше всего. Он умеет доводить все до совершенства», — цитирует Иньесту ESPN.

Месси в этом сезоне поучаствовал в 18 встречах за «Интер Майами». В них аргентинец сумел записать на свой счет 20 голов и оформить 10 результативных передач.