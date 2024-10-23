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    Иньеста: Месси — это футбол в его чистейшем виде

    Футбол MLS Интер Майами
    Недавно завершивший футбольную карьеру Андрес Иньеста высказался о выступлении Лионеля Месси в составе «Интер Майами».

    Андрес Иньеста
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    Андрес Иньеста

    «Я бы сказал, что он нашел среду, где чувствует себя комфортно, где ему спокойно. Он участвует в проекте, который его вдохновляет, в проекте с амбициями, и его окружают отличные игроки. Я бы сказал, что он излучает счастье на поле, он живет этим проектом.

    Лео — это футбол в его чистейшем виде. То, что Лео представляет собой как футболист, — это футбол, и это то, что он делает лучше всего. Он умеет доводить все до совершенства», — цитирует Иньесту ESPN.

    Месси в этом сезоне поучаствовал в 18 встречах за «Интер Майами». В них аргентинец сумел записать на свой счет 20 голов и оформить 10 результативных передач.

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