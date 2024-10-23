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    Головин: Порадовали болельщиков в матче с «Црвеной Звездой»

    Футбол Футбол Франции Монако Црвена Звезда
    Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на победу над «Црвеной Звездой» (5:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу. Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты.

    В принципе это получилось: помимо забитых мячей, был еще отменный гол, мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков. Почему начал игру в запасе? Обычная ротация, у нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В прошлом туре был тяжелый матч против "Лилля", который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с "Ниццей", поэтому игровое время получает максимальное количество футболистов», — сказал Головин «СЭ».

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