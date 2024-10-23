«Брага» — «Буде-Глимт»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче третьего тура общего этапа Лиги Европына выезде победилсо счетом 2:1.

На голы Хакона Эвьена и Вилладса Нильсена хозяева ответили только точным ударом Секу Ниакате.

Отметим, что «Буде-Глимт» вырвал победу уже на четвертой компенсированной минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Брага — Будё-Глимт 1:2 Голы: 0:1 Хокон Эвьен (53'), 1:1 Сику Ньякате (64'), 1:2 Вилладс Нильсен (90 + 4') Брага: Матеус, Виктор Гомес (Исмаэль Гарби, 81'), Жоау Феррейра, Сику Ньякате, Адриан Марин (Юри Рибейру, 61'), Рубен Фернандеш (Паулу Оливейра, 71'), Родриго Саласар (Андре Орта, 61'), Жоау Моутинью (Витор Карвальо, 61'), Брума, Роберто Фернандес, Рикарду Орта Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан (Адам Сёренсен, 81'), Один Бьортуфт, Исак Дюбвик Мяяття (Рунар Эспейор, 74'), Сондре Фет (Сондре Эукленн, 68'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Филип Синкернагель (Сондре Сёрли, 69'), Хокон Эвьен, Jostein Gundersen (Вилладс Нильсен, 81') Предупреждения: Жоау Моутинью (21'), Филип Синкернагель (36'), Сондре Фет (41'), Сику Ньякате (66'), Сику Ньякате (67'), Паулу Оливейра (90 + 1')

«Буде-Глимт» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Лиги Европы. У «Браги» три балла и 20-я строчка.