«Барселона» на своем поле сыграет с «Баварией» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 3 очка в 2-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 6:2.

Матч первого тура против «Монако» в гостях сложился для каталонцев неудачно. «Барселона» осталась в меньшинстве уже к 11-й минуте и в итоге уступила сопернику со счетом 1:2. Во втором туре «сине-гранатовые» без проблем разобрались с «Янг Бойз», забив в ворота швейцарского клуба пять безответных мячей — 5:0.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханси Флика набрали 27 очков в 10-ти матчах и на три балла опережают мадридский «Реал» перед Эль-Класико, которое состоится в ближайшую субботу. В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» разгромила на своем поле «Севилью» (5:1).

«Бавария»

«Бавария» находится на 18-й строчке в турнирной таблице Лиги Чемпионов, записав в свой актив 3 очка в 2-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:3.

В первом туре «Бавария» одержала убедительную победу над загребским «Динамо», разгромив соперника со счетом 9:2. Правда уже в следующей игре подопечные Венсана Компани потеряли первые очки, минимально проиграв в гостях «Астон Вилле» (0:1).

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 очков в 7-ми матчах. В крайнем туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом 4:0.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. «Бавария» обыграла соперника в обоих матчах — 2:0 дома и 3:0 в гостях.

Всего в 17-ти очных матчах на счету мюнхенской команды 12 побед, «Барселона» оказалась сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 1.94.