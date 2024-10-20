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    Рахимов: Нас сломал третий гол

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    Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче против московского «Динамо» (0:4).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку.

    Но подарки, которые мы сделали такой команде, как "Динамо", с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамалё и все остальные игроки, — это чревато последствиями.

    На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, с желанием, и опять были достаточно хорошие моменты, но мы их не реализовали. Как минимум на один два гола мы наиграли.

    Третий гол "Динамо" полностью выбил из колеи команду. Мы все пытались атаковать, создавать какие то моменты, но надёжность уже потеряли в обороне. Против таких команд терять надёжность нельзя. Слишком много подарков», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

    «Динамо» идет на пятом месте в чемпионате России с 23 очками. «Рубин» тремя строчками ниже с 15-ю.

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