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    Головин: «Монако» играл лучше, чем «Лилль»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Лилль
    Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о матче 8-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Встреча прошла 18 октября и закончилась вничью 0:0.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    28-летний Головин был признан лучшим футболистом матча по версии портала Whoscored.

    «Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить.

    И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», — цитирует Головина Sport24.

    Александр Головин во встрече с «Лиллем» вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» продолжает лидировать в Лиге 1, набрав 20 очков.

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