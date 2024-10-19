Головин: «Монако» играл лучше, чем «Лилль»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
28-летний Головин был признан лучшим футболистом матча по версии портала Whoscored.
«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить.
И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», — цитирует Головина Sport24.
Александр Головин во встрече с «Лиллем» вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
«Монако» продолжает лидировать в Лиге 1, набрав 20 очков.