Галактионов прокомментировал поражение от «Химок»

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Разговоры о чемпионстве не должны сказываться. Должно сказываться своё отношение к работе и те действия, которые мы требуем, характер тренировочный работы и матчей. Если всё делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи.
Значит, есть моменты, которые мы упустили. Должны более качественно сработать в определённых компонентах игры», — цитирует Галактионова «Чемпионат».
После этого поражения «Локомотив» опустился на третье место в таблице РПЛ, пропустив вперед себя «Зенит».