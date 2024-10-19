Галактионов прокомментировал поражение от «Химок»

Наставник московского «Локомотива»дал послематчевый комментарий сразу по окончании игры с «Химками» (0:2) где сказал, что игрокам не надо думать о золотых медалях.

«Разговоры о чемпионстве не должны сказываться. Должно сказываться своё отношение к работе и те действия, которые мы требуем, характер тренировочный работы и матчей. Если всё делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи.

Значит, есть моменты, которые мы упустили. Должны более качественно сработать в определённых компонентах игры», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого поражения «Локомотив» опустился на третье место в таблице РПЛ, пропустив вперед себя «Зенит».