Семак: Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу

Главному тренеру «Зенита»понравилась разгромная победа команды над «Акроном» (5:0) в 12-м туре российской Премьер-лиги.

«Хорошая убедительная победа, крупный счет. Что касается нашей игры, в атаке смотрелись сегодня хорошо, в обороне есть недочеты. Будем работать. Всегда можно что-то и хорошее, и плохое взять после каждого матча.

Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас у нас Кубок в Воронеже, а потом "Локомотив" дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» пока лидирует в РПЛ с 29 очками. Позади него идут «Краснодар» и «Локомотива», которые проведут свои матчи завтра, 19 октября.