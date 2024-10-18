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    Семак: Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу

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    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку понравилась разгромная победа команды над «Акроном» (5:0) в 12-м туре российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хорошая убедительная победа, крупный счет. Что касается нашей игры, в атаке смотрелись сегодня хорошо, в обороне есть недочеты. Будем работать. Всегда можно что-то и хорошее, и плохое взять после каждого матча.

    Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас у нас Кубок в Воронеже, а потом "Локомотив" дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Зенит» пока лидирует в РПЛ с 29 очками. Позади него идут «Краснодар» и «Локомотива», которые проведут свои матчи завтра, 19 октября.

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