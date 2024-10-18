Семак: Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Хорошая убедительная победа, крупный счет. Что касается нашей игры, в атаке смотрелись сегодня хорошо, в обороне есть недочеты. Будем работать. Всегда можно что-то и хорошее, и плохое взять после каждого матча.
Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас у нас Кубок в Воронеже, а потом "Локомотив" дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Сейчас «Зенит» пока лидирует в РПЛ с 29 очками. Позади него идут «Краснодар» и «Локомотива», которые проведут свои матчи завтра, 19 октября.