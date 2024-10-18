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    Семак: «Акрон» хорошо укомплектован. Будет интересный матч

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче против «Акрона».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Дзюба? То, как будет играть "Акрон", решает главный тренер команды. Мы должны думать о том, как мы должны играть. Мы будем играть в свою игру, как мы привыкли. А там посмотрим. "Акрон" играет хорошо и хорошо укомплектован. Будет интересный матч.

    Эракович поздно вернулся из расположения сборной Сербии, и мы посчитали, что у него будет недостаточно времени на восстановление. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался. Будет готовиться к следующей игре», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

    Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

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