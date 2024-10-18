Семак: «Акрон» хорошо укомплектован. Будет интересный матч

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Дзюба? То, как будет играть "Акрон", решает главный тренер команды. Мы должны думать о том, как мы должны играть. Мы будем играть в свою игру, как мы привыкли. А там посмотрим. "Акрон" играет хорошо и хорошо укомплектован. Будет интересный матч.

Эракович поздно вернулся из расположения сборной Сербии, и мы посчитали, что у него будет недостаточно времени на восстановление. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался. Будет готовиться к следующей игре», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.