Ловчев: Дзюбе осталось немного, чтобы остаться во всех источниках о футболе

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССРвысказался о 36-летнем нападающем

«Дзюба — один из самых больших наших футболистов последнего десятилетия. Дзюба также шоумен. О нём постоянно говорят, из каждого утюга, что он забил этим, не хочет работать с этим.

Он футболист от бога, его не брали в сборную, а он приехал на чемпионат мира и помог. Он хорошо играет в футбол. Стрельцова помнят все, а он спринтером не был, он отдавал пяткой. Дзюбе осталось немного забить, и он останется во всех источниках о футболе. Он везде прославился, в том числе в Томске, в Ростове», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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Напомним, что Дзюба забил уже 230 мячей за свою кареру.