ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    «Факел» вырвал победу у «Ахмата»

    «Ахмат» — «Факел»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Факел
    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги воронежский «Факел» уступил на своем поле воронежскому «Факелу» — 2:3.

    Алексей Каштанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Каштанов

    Мячи в составе хозяева в первом тайме забивали Амин Талал и Владислав Камилов.

    У гостей дубль оформил нападающий Алексей Каштанов, на его счету решающий гол на 90+4-й минуте, и Евгений Марков с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Факел 2:3
    Голы: 1:0 Амин Талал (13'), 1:1 Алексей Каштанов (16'), 2:1 Владислав Камилов (33'), 2:2 Евгений Марков (пенальти) (77'), 2:3 Алексей Каштанов (90+4') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Исмаэл, Владислав Камилов, Амин Талал, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Даниил Павлович Уткин Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Даниэль Мишкич, Ивлев Андрей, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Алексей Каштанов, Dziov M. Предупреждения: Ираклий Квеквескири (18'), Надер Гандри (43')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого успеха «Факел» поднялся на 13-е место с 10 очками, а «Ахмат» остался последним с 6 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение
  • «Боруссия» Д — «Санкт-Паули». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Ахмат» одержит первую победу в нынешнем сезоне РПЛ?
  • «Ахмат» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Монако» и «Лилль» не выявят сильнейшего?
  • «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры