«Ахмат» — «Факел»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 12-го тура российской Премьер-лиги воронежскийуступил на своем поле воронежскому— 2:3.

Мячи в составе хозяева в первом тайме забивали Амин Талал и Владислав Камилов.

У гостей дубль оформил нападающий Алексей Каштанов, на его счету решающий гол на 90+4-й минуте, и Евгений Марков с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Факел 2:3 Голы: 1:0 Амин Талал (13'), 1:1 Алексей Каштанов (16'), 2:1 Владислав Камилов (33'), 2:2 Евгений Марков (пенальти) (77'), 2:3 Алексей Каштанов (90+4') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Исмаэл, Владислав Камилов, Амин Талал, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Даниил Павлович Уткин Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Даниэль Мишкич, Ивлев Андрей, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Алексей Каштанов, Dziov M. Предупреждения: Ираклий Квеквескири (18'), Надер Гандри (43')

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После этого успеха «Факел» поднялся на 13-е место с 10 очками, а «Ахмат» остался последним с 6 очками.