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    Защитник «Балтики» Терентьев: Соскучился по РПЛ

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    Крайний защитник «Балтики» Денис Терентьев хочет выйти со своим клубом в РПЛ.

    Денис Терентьев
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    Денис Терентьев

    «Я скучаю по РПЛ. Но мне поступило предложение от "Балтики". Я принял этот вызов. Очень хочется вернуть "Балтику" в РПЛ. Потому что я побывал там в составе прежней команды и мне понравился город. "Балтика" здорово выглядела, но к сожалению, покинула РПЛ. Нам надо туда вернуться.

    В этом году очень сильное первенство в Первой лиге: интересно играть, уровень футбола хороший. Но, конечно, нужно возвращаться в РПЛ. И желательнее, конечно, с первых двух мест, однако и третье-четвёртое место играют стыковые. Будем надеяться и стараться попасть на первые два места», — сказал Терентьев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    32-летний Терентьев — воспитанник «Зенита». Также играл за «Томь», «Ростов», «Рубин».

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