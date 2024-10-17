Защитник «Балтики» Терентьев: Соскучился по РПЛ

Крайний защитник «Балтики»хочет выйти со своим клубом в РПЛ.

«Я скучаю по РПЛ. Но мне поступило предложение от "Балтики". Я принял этот вызов. Очень хочется вернуть "Балтику" в РПЛ. Потому что я побывал там в составе прежней команды и мне понравился город. "Балтика" здорово выглядела, но к сожалению, покинула РПЛ. Нам надо туда вернуться.

В этом году очень сильное первенство в Первой лиге: интересно играть, уровень футбола хороший. Но, конечно, нужно возвращаться в РПЛ. И желательнее, конечно, с первых двух мест, однако и третье-четвёртое место играют стыковые. Будем надеяться и стараться попасть на первые два места», — сказал Терентьев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

32-летний Терентьев — воспитанник «Зенита». Также играл за «Томь», «Ростов», «Рубин».