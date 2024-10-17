Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентинырассказал, стоит ли его ждать на чемпионате мира 2026 года.

«Всё происходит неожиданно. Я не опережаю события. Стараюсь получать удовольствие от повседневной жизни. Когда придёт время, всё будет видно. Не люблю торопить события.

Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым. Смотрю на эту ситуацию шире, чем просто, доиграю ли я до того момента чемпионата мира — 2026 или нет», — цитирует Месси Marca.

Сейчас Месси 37 лет, он играет в американской МЛС за «Интер Майами». ЧМ-2026 состоится сразу в трех государствах: США, Канаде и Мексике.