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    Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026

    Футбол Сборная Аргентины
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, стоит ли его ждать на чемпионате мира 2026 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Всё происходит неожиданно. Я не опережаю события. Стараюсь получать удовольствие от повседневной жизни. Когда придёт время, всё будет видно. Не люблю торопить события.

    Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым. Смотрю на эту ситуацию шире, чем просто, доиграю ли я до того момента чемпионата мира — 2026 или нет», — цитирует Месси Marca.

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    • Сейчас Месси 37 лет, он играет в американской МЛС за «Интер Майами». ЧМ-2026 состоится сразу в трех государствах: США, Канаде и Мексике.

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