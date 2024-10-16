«Родина» — «Спартак» Кс: счет матча 1:2, обзор голов

«Спартак» Фото: fcspk.ru
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Второй лиги.
Уже на первой минуте форвард хозяев Амур Калмыков вывел свою команду вперед. Через 7 минут экс-нападающий «Ростова» Александр Саплинов сравнял счет.
На 48-й минуте победу «Спартаку» принес точный удар Дениса Жимолостных.
Футбол. Россия. Кубок
Родина — Спартак Кострома 1:2
Голы: 1:0 Амур Калмыков (1'), 1:1 Александр Саплинов (8'), 1:2 (48') Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Даниил Чернышёв, Александр Клещенко, Святослав Кожедуб, Даниэль Мишкич, Амур Калмыков, Antonov I., Gapechkin A., Kane M., Stefanishin A. Спартак Кострома: Александр Саплинов, Gaydash M., Bugriev S., Chikanchi M., Chursin K., Ignatiev M., Kaptilovich D., Nemchenko A., Sadov D., Supranovich N., Zhilmostnykh D.