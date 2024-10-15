В Казахстане высказались по поводу возможного увольнения Черчесова

Глава Казахстанской федерации футболазаявил, что не собирается искать замену главному тренеру национальной команды

Сборная Казахстана под руководством Черчесова не одержала ни одной победы в четырех матах Лиги наций (три поражения и ничья) и не забила ни одного мяча.

«Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

Подготовка к квалификации ЧМ‑2026 — одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

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После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: "Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол — тот, который нам нужен". Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.

Настроение в команде позитивное. Единственное — ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.

Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти», — приводит слова Барменкулова «Матч ТВ».