Роналду остановил стюардов, чтобы сделать селфи с болельщиком

Форвард сборной Португалииво время матча Лиги наций с Польшей остановил стюардов, чтобы сделать фотографию с выбежавшим на газон болельщиком.

Сборная Португалии в матче Лиги наций в гостях одолела Польшу со счетом 3:1. У гостей голы забили Бернарду Силва и Криштиану Роналду. В составе Польши отличился Петр Зелиньский.

На 63‑й минуте Криштиану Роналду уходил на замену, чтобы уступить место на поле Диогу Жоте. В этот момент на поле выбежал фанат в майке Криштиану Роналду.

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Форвард попросил стюардов остановится, чтобы он смог сделать селфи с фанатом. После этого фанат покинул поле.