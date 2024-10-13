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    Роналду остановил стюардов, чтобы сделать селфи с болельщиком

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    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча Лиги наций с Польшей остановил стюардов, чтобы сделать фотографию с выбежавшим на газон болельщиком.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Сборная Португалии в матче Лиги наций в гостях одолела Польшу со счетом 3:1. У гостей голы забили Бернарду Силва и Криштиану Роналду. В составе Польши отличился Петр Зелиньский.

    На 63‑й минуте Криштиану Роналду уходил на замену, чтобы уступить место на поле Диогу Жоте. В этот момент на поле выбежал фанат в майке Криштиану Роналду.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Форвард попросил стюардов остановится, чтобы он смог сделать селфи с фанатом. После этого фанат покинул поле.

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