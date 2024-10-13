ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • 20:57
    • Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Ромащенко: Открытая тренировка сборной России с детьми — это очень хорошо

    Футбол Сборная России Футбол России
    Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался об октябрьских сборах национальной команды.

    Мирослав Ромащенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирослав Ромащенко

    «Изначально, насколько я понимаю, у сборной России планировалась как минимум одна игра, поэтому собирались правильно. Но в связи с ситуацией сложилось так, как сложилось. Если бы знали заранее, было бы найдено решение. Хотя руководство РФС нашло верный выход и из данной ситуации — открытая тренировка с детьми. Это очень хорошо.

    В любом случае институт сборной должен продолжать существовать. Люди должны собираться, это своя команда, которая не может жить в огромной паузе. Нельзя встретиться в сентябре, а потом только в ноябре-декабре. Давайте лучше посмотрим на желание футболистов, которые приезжают, несмотря ни на что.

  • Попадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако»
  • Вспомним, каким был путь российского полузащитника от новобранца до лидера «монегасков»
  • 09/10/2024

    • Есть РФС и главный тренер, они должны обсуждать эти моменты и решать, играть ли с клубами или с кем-то ещё. Сейчас, думаю, избрали идеальный сценарий в виде тренировки с привлечением детей и массмедиа», — сказал Ромащенко Чемпионату.

    Напомним, что сборная России начала октябрьский учебно-тренировочный сбор 7-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве за первое место в группе?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Кто возьмет важные очки в московском дерби?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция продолжит побеждать?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры