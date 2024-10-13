ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • 20:57
    • Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    В сборной Армении объявили об увольнении Петракова с поста главного тренера

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Армении
    Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

    Александр Петраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Петраков

    «Александр Петраков больше не будет возглавлять сборную Армении.

    После состоявшегося 13 октября матча Лиги наций УЕФА Армения — Северная Македония главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков был уволен с занимаемой должности», — говорится в сообщении Федерации футбола Армении в социальных сетях.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • Напомним, что национальная команда проиграла Северной Македонией (2:0) в матче группового этапа Лиги наций. После этого матча сборная Армении занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве за первое место в группе?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Кто возьмет важные очки в московском дерби?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция продолжит побеждать?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры