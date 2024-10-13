В сборной Армении объявили об увольнении Петракова с поста главного тренера

уволен с поста главного тренера сборной. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Александр Петраков больше не будет возглавлять сборную Армении.

После состоявшегося 13 октября матча Лиги наций УЕФА Армения — Северная Македония главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков был уволен с занимаемой должности», — говорится в сообщении Федерации футбола Армении в социальных сетях.

Напомним, что национальная команда проиграла Северной Македонией (2:0) в матче группового этапа Лиги наций. После этого матча сборная Армении занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе.