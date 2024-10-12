Кипр — Румыния: счет матча 0:3, обзор голов

на чужом поле обыграла(3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С).

В составе гостей голы записали на свой счет Деннис Ман на 16-й минуте, Рэзван Марин на 25-й минуте с пенальти и Раду Дрэгушин на 36-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Кипр — Румыния 0:3 Голы: 0:1 Деннис Ман (16'), 0:2 Рэзван Марин (пенальти) (25'), 0:3 Раду Дрэгушин (36') Предупреждения: Янис Кусулос (11'), Константинос Лайфис (24'), Григорис Кастанос (31'), Никусор Банку (41'), Деннис Ман (45 + 6'), Пиерос Сотириу (63')

После этого матча Румыния занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Кипр — на 3-й позиции (3).