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    Сборная Румынии разгромила Кипр в Лиге наций

    Кипр — Румыния: счет матча 0:3, обзор голов

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    Румыния на чужом поле обыграла Кипр (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С).

    Раду Дрэгушин — игрок сборной Румынии
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    Раду Дрэгушин — игрок сборной Румынии

    В составе гостей голы записали на свой счет Деннис Ман на 16-й минуте, Рэзван Марин на 25-й минуте с пенальти и Раду Дрэгушин на 36-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Кипр — Румыния 0:3
    Голы: 0:1 Деннис Ман (16'), 0:2 Рэзван Марин (пенальти) (25'), 0:3 Раду Дрэгушин (36') Предупреждения: Янис Кусулос (11'), Константинос Лайфис (24'), Григорис Кастанос (31'), Никусор Банку (41'), Деннис Ман (45 + 6'), Пиерос Сотириу (63')

    После этого матча Румыния занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Кипр — на 3-й позиции (3).

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