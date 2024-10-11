Эстония — Азербайджан: счет матча 3:1, обзор голов

сборная Эстонии Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Иоан Яковлев, Власий Синявский и Рокко Роберт Шейн.
Футбол. Лига наций УЕФА. C1
Эстония — Азербайджан 3:1
Голы: 1:0 Ioan Yakovlev (32'), 1:1 Турал Байрамов (пенальти) (45 + 1'), 2:1 Власий Синявский (45 + 2'), 3:1 Рокко-Роберт Шейн (71') Предупреждения: Рокко-Роберт Шейн (37'), Хенри Аниер (58')
Календарь и таблица Лиги наций
Эстония набрала 3 очка в группе 1 лиги С и занимает третье место. Азербайджан потерпел третье поражение и замыкает таблицу.