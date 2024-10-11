Дешам высказался о победе над Израилем в Лиге наций

Главный тренер сборной Франциивысказался о победе над Израилем в матче Лиги наций. Трехцветные разгромили соперника со счетом 4:1.

«Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент. В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны.

Франция снова эффективна? Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем — это мы ужасны.

Никогда нельзя умалять заслуг в случае с победой. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же классом, что и Бельгия, но это не умаляет нашей победы.

Что качается почти пустой арены, то футболисты к такому не привыкли, даже если я им говорил, что это не должно повлиять на концентрацию и вовлеченность. Но эта группа игроков излучает энтузиазм и сохраняет концентрацию», — приводит слова Дешама L'Équipe.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Франция занимает второе место в группе 2. Команда набрала шесть очков за три матча. Израиль (0) находится на четвёртой строчке.