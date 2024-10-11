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    Дешам высказался о победе над Израилем в Лиге наций

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над Израилем в матче Лиги наций. Трехцветные разгромили соперника со счетом 4:1.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент. В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны.

    Франция снова эффективна? Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем — это мы ужасны.

    Никогда нельзя умалять заслуг в случае с победой. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же классом, что и Бельгия, но это не умаляет нашей победы.

    Что качается почти пустой арены, то футболисты к такому не привыкли, даже если я им говорил, что это не должно повлиять на концентрацию и вовлеченность. Но эта группа игроков излучает энтузиазм и сохраняет концентрацию», — приводит слова Дешама L'Équipe.

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    Франция занимает второе место в группе 2. Команда набрала шесть очков за три матча. Израиль (0) находится на четвёртой строчке.

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