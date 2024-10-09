Хоселу предложил отдать «Золотой мяч» Карвахалю

Форвард катарского клубаответил на вопрос о борьбе зав текущем году.

«Я бы отдал его Карвахалю. Мы говорим об игроке, который в прошлом году победил везде, выиграл те же клубные титулы, что и Вини, которого я очень ценю и люблю как товарища по команде, но считаю, что Даниэль завершил сезон лучшим игроком финала Лиги чемпионов, а также внёс важный вклад в победу Испании на чемпионате Европы.

В конце концов, защитникам не воздаётся должное, потому что главным героем скорее становится тот, кто забивает голы и делает результативные передачи. Но мы видели Даниэля в качестве бомбардира, который забивал и отдавал результативные передачи, будучи важным игроком, проводя невероятные матчи. Он серьёзный кандидат на победу, потому мы давно не видели такого, а титулы, завоёванные в прошлом году, сделали бы его победу справедливой», — цитирует Хоселу Mundo Deportivo.

Карвахаль защищает цвета «Реала» с 2013 года. В 427 матчах во всех турнирах защитник забил 14 мячей и сделал 65 результативных передач.