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    Хоселу предложил отдать «Золотой мяч» Карвахалю

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    Форвард катарского клуба «Аль-Гарафа» Хоселу ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» в текущем году.

    Дани Карвахаль
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    Дани Карвахаль

    «Я бы отдал его Карвахалю. Мы говорим об игроке, который в прошлом году победил везде, выиграл те же клубные титулы, что и Вини, которого я очень ценю и люблю как товарища по команде, но считаю, что Даниэль завершил сезон лучшим игроком финала Лиги чемпионов, а также внёс важный вклад в победу Испании на чемпионате Европы.

    В конце концов, защитникам не воздаётся должное, потому что главным героем скорее становится тот, кто забивает голы и делает результативные передачи. Но мы видели Даниэля в качестве бомбардира, который забивал и отдавал результативные передачи, будучи важным игроком, проводя невероятные матчи. Он серьёзный кандидат на победу, потому мы давно не видели такого, а титулы, завоёванные в прошлом году, сделали бы его победу справедливой», — цитирует Хоселу Mundo Deportivo.

    Карвахаль защищает цвета «Реала» с 2013 года. В 427 матчах во всех турнирах защитник забил 14 мячей и сделал 65 результативных передач.

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