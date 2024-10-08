Источник: Россия сыграет с Пакистаном

По данным канала «Коммент.Биги», сборная России сыграет со сборной Пакистана.

Матч пройдет 11 октября.

Напомним, что ранее сборная Пакистана сообщала, что не сможет сыграть со сборной России в октябре, однако может провести товарищеский матч в ноябре.

Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.