Источник: Россия сыграет с Пакистаном

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Матч пройдет 11 октября.
Напомним, что ранее сборная Пакистана сообщала, что не сможет сыграть со сборной России в октябре, однако может провести товарищеский матч в ноябре.
Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.