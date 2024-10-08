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    Источник: Россия сыграет с Пакистаном

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    По данным канала «Коммент.Биги», сборная России сыграет со сборной Пакистана.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Матч пройдет 11 октября.

    Напомним, что ранее сборная Пакистана сообщала, что не сможет сыграть со сборной России в октябре, однако может провести товарищеский матч в ноябре.

  • Пакистан готов сыграть со сборной России в ноябре
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    • Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

    Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.

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