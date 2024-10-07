Гершкович: Осинькин — великолепный тренер

Экс-главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал вероятную отставкуиз самарских «Крыльев Советов».

«Появились разговоры об отставке Осинькина, но это великолепный специалист, я не думаю, что кто-то может работать лучше, чем он. Нужно посмотреть на работу управленцев клуба, как они относятся к команде, "Крылья Советов" же кучу денег заработали, продавая молодых ребят, которых воспитывал Осинькин.

Ну и что будет, если его уберут? Игнашевич тоже хороший специалист, ему можно доверять, но его нужно назначить не вместо Осинькина, а вместо Слишковича в "Оренбург". Он мудрее, опытнее, у него была хорошая карьера игрока, он думающий специалист и у него был хороший сезон в "Балтике", — сказал Гершкович "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

В 11-м туре РПЛ "Крылья Советов" потерпели поражение от "Локомотива" (0:1). Осинькина на посту главного тренера самарцев может сменить Сергей Игнашевич.