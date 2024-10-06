«Локомотив» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

В 11-м туре российской Премьер-лиги московскийу себя дома обыграл самарскиесо счетом 1:0.

Первый тайм не принес забитых мячей, инициативой владели железнодорожники, но пробить Ивана Ломаева не смогли.

В середине второго тайма сыграла замена Михаила Галактионова. Вышедший на поле Тимур Сулейманов уже через минуту забил победный мяч и принес три очка «Локомотиву».

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Крылья Советов 1:0 Гол: 1:0 Тимур Сулейманов (75') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев, Galdames T. Предупреждения: Дмитрий Баринов (74'), Илья Самошников (87')

С 27 очками «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут десятыми с 11 очками.