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    «Локомотив» победил «Крылья Советов» с минимальным счетом

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В 11-м туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» у себя дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    Первый тайм не принес забитых мячей, инициативой владели железнодорожники, но пробить Ивана Ломаева не смогли.

    В середине второго тайма сыграла замена Михаила Галактионова. Вышедший на поле Тимур Сулейманов уже через минуту забил победный мяч и принес три очка «Локомотиву».

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Крылья Советов 1:0
    Гол: 1:0 Тимур Сулейманов (75') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев, Galdames T. Предупреждения: Дмитрий Баринов (74'), Илья Самошников (87')

    С 27 очками «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут десятыми с 11 очками.

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