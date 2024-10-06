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    «Факел» и «Динамо» Махачкала поделили очки

    «Факел» — «Динамо» Мх: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 11-го тура РПЛ «Факел» и «Динамо» из Махачкалы сыграли вничью 1:1.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    В составе гостей забил Гамид Агаларов, а за хозяев отличился Ильнур Альшин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Динамо Мх 1:1
    Голы: 0:1 Гамид Агаларов (19'), 1:1 Ильнур Альшин (51') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Даниэль Мишкич, Вячеслав Якимов, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Евгений Марков, Dziov M. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Александр Сандрачук, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Tabidze J. Предупреждение: Владимир Ильин (25')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» с 7 очками поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» с 11 баллами вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.

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