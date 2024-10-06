«Факел» — «Динамо» Мх: счет матча 1:1, обзор голов

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
В составе гостей забил Гамид Агаларов, а за хозяев отличился Ильнур Альшин.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Динамо Мх 1:1
Голы: 0:1 Гамид Агаларов (19'), 1:1 Ильнур Альшин (51') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Даниэль Мишкич, Вячеслав Якимов, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Евгений Марков, Dziov M. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Александр Сандрачук, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Tabidze J. Предупреждение: Владимир Ильин (25')
«Факел» с 7 очками поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» с 11 баллами вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.