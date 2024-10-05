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    «Унион» на своем поле обыграл «Боруссию» Д в матче Бундеслиги

    «Унион» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Унион» одержал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

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    В составе берлинской команды голы записали на свой счет Кевин Фогт на 26-й минуте с пенальти и Йорбе Вертессен на 45-й минуте.

    У «Боруссии» отличился Юлиан Рюэрсон на 62-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Кевин Фогт (пенальти) (26'), 2:0 Йорбе Вертессен (45'), 2:1 Юлиан Рюэрсон (62') Унион: Фредерик Реннов, Кевин Фогт (Леопольд Кверфельд, 60'), Данило Дуки, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Том Роте, Алёша Кемляйн (Тим Скарке, 67'), Рани Хедира, Чон У Ён (Андраш Шефер, 67'), Бенедикт Холлербах (Яник Хаберер, 77'), Йорбе Вертессен (Теозон-Жордан Сибачо, 67') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Рами Бенсебаини, 86'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Ян Коуту, Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 63'), Эмре Джан (Марсель Забитцер, 76'), Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Юлиан Брандт, Jamie Gittens (Дониелл Мален, 63') Предупреждения: Кевин Фогт (16'), Нико Шлоттербек (17'), Чон У Ён (41'), Марсель Забитцер (83'), Том Роте (84'), Кристофер Триммель (89'), Вальдемар Антон (90 + 4'), Рами Бенсебаини (90 + 6')

    После этого матча «Унион» занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе. «Боруссия» — на 7-й позиции (10 баллов).

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