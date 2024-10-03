Нигматуллин: Матчи «Динамо» — «Спартак» уже утомили

Бывший вратарь сборной Россиивысказался о матчах московских

«Матч между "Динамо" и "Спартаком" — красивое дерби, но такие игры уже утомили. Ощущение, что все шесть матчей были сыграны в течение нескольких месяцев. Но благодаря причудам календаря Кубка России и чемпионата получилась такая история. Немного притупилась радость ожидания таких дерби. А для "Динамо" "Спартак" — неудобный соперник, поэтому команда не может обыграть красно-белых», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что вчера в матче Кубка России «Спартак» на выезде победил «Динамо» со счетом 3:2.