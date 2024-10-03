Глушаков сообщил, что будет играть за «СКА-Ростов» в медиалиге

Полузащитниктеперь будет выступать в Медиалиге. Об этом сообщил сам футболист.

«Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!

Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК "Химки", переживаю за команду и верю в успех клуба», — написал Глушаков в своем телеграм-канале.

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Ранее стало известно о том ,что Глушаков был отстранен от основной команды подмосковного клуба.