ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйНе сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру
  • 00:05
    • «Реал» потерпел поражение от «Лилля»
  • 00:02
    • «Бавария» проиграла «Астон Вилле» в матче Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Бенфика» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
  • 23:51
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Болонью» в ЛЧ
  • 23:24
    • «Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке России, у Соболева — гол

    «Зенит» — «Акрон»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Акрон Зенит
    В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Зенит» одержал крупную победу над «Акроном» со счетом 5:1.

    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»

    В составе победителей забили Александр Ерохин, Артур (дважды), Александр Соболев и Андрей Мостовой. Автором единственного гола тольяттинского клуба стал Владимир Москвичев.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Зенит — Акрон 5:1
    Голы: 1:0 Александр Ерохин (6'), 2:0 Артур (13'), 3:0 Артур (43'), 4:0 Александр Соболев (61'), 5:0 Андрей Мостовой (пенальти) (87'), 5:1 Владимир Москвичёв (90+2') Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Вендел, Александр Ерохин, Педро Энрике, Артур, Андрей Мостовой, Александр Соболев Акрон: Сергей Волков, Боян Димоски, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Владимир Москвичёв, Максим Палиенко, Солтмурад Бакаев, Иван Тимошенко, Baranok N., Esanov S., Tchibota M. Предупреждения: Александр Ерохин (5'), Педро Энрике (39'), Вячеслав Бардыбахин (46'), Esanov S. (79') Удаление: Вячеслав Бардыбахин (81')

    «Зенит» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе D. «Акрон» с 8 баллами на счету занимает 2-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Португалии ждем много голов
  • «Порту» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • ЦСКА не уступит дома «Магнитке»?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Будет ли голевой матч в Будапеште?
  • «Ференцварош» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Порту — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Челси — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Стародубцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры