«Зенит» — «Акрон»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей забили Александр Ерохин, Артур (дважды), Александр Соболев и Андрей Мостовой. Автором единственного гола тольяттинского клуба стал Владимир Москвичев.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Зенит — Акрон 5:1
Голы: 1:0 Александр Ерохин (6'), 2:0 Артур (13'), 3:0 Артур (43'), 4:0 Александр Соболев (61'), 5:0 Андрей Мостовой (пенальти) (87'), 5:1 Владимир Москвичёв (90+2') Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Вендел, Александр Ерохин, Педро Энрике, Артур, Андрей Мостовой, Александр Соболев Акрон: Сергей Волков, Боян Димоски, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Владимир Москвичёв, Максим Палиенко, Солтмурад Бакаев, Иван Тимошенко, Baranok N., Esanov S., Tchibota M. Предупреждения: Александр Ерохин (5'), Педро Энрике (39'), Вячеслав Бардыбахин (46'), Esanov S. (79') Удаление: Вячеслав Бардыбахин (81')
«Зенит» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе D. «Акрон» с 8 баллами на счету занимает 2-е место.