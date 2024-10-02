«Динамо» Загреб — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

Загребское «Динамо» поделило очки с «Монако» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев голы забили Петар Сучич на 45+3-й минуте и Мартин Батурина на 66-й минуте. У «Монако» голы записали на свой счет Мохаммед Салису на 74-й минуте и Денис Закария на 90-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Динамо З — Монако 2:2 Голы: 1:0 Petar Sucic (45 + 3'), 2:0 Мартин Батурина (66'), 2:1 Мохаммед Салису (74'), 2:2 Денис Закария (пенальти) (90') Динамо З: Иван Невистич, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Максим Бернауэр, Рауль Торренте, Ронаэль Пьер-Габриэль, Йосип Мишич, Ариян Адеми (Марко Рог, 63'), Мартин Батурина (Лукас Качавенда, 75'), Бруно Петкович, Petar Sucic Монако: Филипп Кён, Каю Энрике (Kassoum Ouattara, 80'), Мохаммед Салису, Тило Керер, Вандерсон (Элисс Бен-Сегир, 72'), Александр Головин (Фоларин Балогун, 46'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 46'), Такуми Минамино, Ламин Камара (Крепин Дьятта, 72') Предупреждения: Мохаммед Салису (22'), Бруно Петкович (26'), Брил Эмболо (28'), Ариян Адеми (38'), Мартин Батурина (42'), Лукас Качавенда (81'), Nenad Bjelica (82'), Nenad Bjelica (90 + 2')

После этого матча загребское «Динамо» занимает 28-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 1-м очком в активе. «Монако» — на 14-й позиции (4).