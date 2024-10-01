«Арсенал» на своем поле сыграет с «ПСЖ» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» не смог стартовать с победы в новом сезоне Лиги Чемпионов. Гостевой матч первого тура против «Аталанты» завершился без забитых мячей — 0:0. На общем этапе лондонцы еще должны сыграть с «ПСЖ», «Шахтером», «Монако» и загребским «Динамо» дома. С «Интером», «Спортингом» и «Жироной» — на выезде.

В чемпионате Англии «Арсенал» идет на третьей строчке, набрав 14 очков в 6-ти матчах. Лондонский клуб не потерпел ни одного поражения при четырех победах и двух ничьих. В крайнем туре подопечные Микеля Артеты вырвали победу у «Лестера» (4:2), забив два мяча в компенсированное время.

«ПСЖ»

«ПСЖ» принимал «Жирону» в первом туре Лиги Чемпионов и одержал победу над соперником со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 90-й минуте в результате автогола голкипера испанской команды Гассаниги. На общем этапе турнира парижане также сыграют в гостях с «Арсеналом», «Баварией», «Зальцбургом» и «Штутгартом». Дома предстоят матчи с ПСВ, «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Команда под руководством Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 16 очков в 6-ти матчах — 5 побед и одно поражение. В крайнем туре Лиги 1 парижане уверенно переиграли дома «Ренн» (3:1).

Личные встречи

Команды встречались между собой четыре раза. Две победы на счету «Арсенала» и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.25.