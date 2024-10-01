Арсенал Лондон
ПСЖ
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» в новом сезоне мечтает выиграть АПЛ. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 6 поединках английского чемпионата.
Арсенал Лондон — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Арсенал» в минувшем туре взял три очка. Команда перестреляла ершистый «Лестер» (4:2).
При этом «Арсенал» до того учинил разгром «Болтону» (5:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» принес лишь паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «канониры» настреляли 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: лондонцы явно намерены добыть первую победу в Лиге чемпионов. Да и вообще, бойкая команда Микеля Артеты не боится никого!
При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит парижанам. В четырех очных поединках немцы выиграли 2 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух своих последних матчах «пушкари» наколотили аж 9 мячей.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем ПСЖ в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 6 поединках чемпионата Франции игроки команды настреляли 20 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре Лиги 1 команда разжилась тремя зачетными баллами. ПСЖ не оставил шансов «Ренну» (3:1).
При этом до того команда не сумела одолеть «Реймс» (1:1). Зато в стартовом туре Лиги чемпионов парижане минимально переиграли «Жирону».
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Марко Асенсио, Десир Дуэ, Гонсалу Рамуш, Витинья — травмированы.
Состояние команды: Парижане не столь надежно действуют в обороне. В своем чемпионате они пропустили 5 мячей в 6 матчах.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма монолитно. Вот только лазарет парижан сейчас фактически переполнен.
Зато заметно прогрессирует Брэдли Барколя. 22-летний форвард уже отличился 6 забитыми мячами в нынешнем чемпионате Франции.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Даже не в оптимальном кадровом сочетании парижане весьма сильны.
Статистика для ставок
- ПСЖ в среднем забивает 3 мяча за матч
- «Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч
- Парижане еще ни разу не обыгрывали «канониров»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.
- 2.30Вильярреал — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.44Ротор — Алания: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Канониры» нынче смотрятся уж очень выгодно, тогда как у парижан серьезные кадровые пробоины.
Англичане намерены добыть первую викторию в Лиге чемпионов, и явно начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00