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    «Арсенал» быстро разберется с парижанами

    Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 01.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСЖ
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    Габриэл Мартинелли
    1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 01 Октября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» в новом сезоне мечтает выиграть АПЛ. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 6 поединках английского чемпионата.

    Арсенал Лондон — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Арсенал» в минувшем туре взял три очка. Команда перестреляла ершистый «Лестер» (4:2).

    При этом «Арсенал» до того учинил разгром «Болтону» (5:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» принес лишь паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «канониры» настреляли 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: лондонцы явно намерены добыть первую победу в Лиге чемпионов. Да и вообще, бойкая команда Микеля Артеты не боится никого!

    При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит парижанам. В четырех очных поединках немцы выиграли 2 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух своих последних матчах «пушкари» наколотили аж 9 мячей.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем ПСЖ в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 6 поединках чемпионата Франции игроки команды настреляли 20 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре Лиги 1 команда разжилась тремя зачетными баллами. ПСЖ не оставил шансов «Ренну» (3:1).

    При этом до того команда не сумела одолеть «Реймс» (1:1). Зато в стартовом туре Лиги чемпионов парижане минимально переиграли «Жирону».

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Марко Асенсио, Десир Дуэ, Гонсалу Рамуш, Витинья — травмированы.

    Состояние команды: Парижане не столь надежно действуют в обороне. В своем чемпионате они пропустили 5 мячей в 6 матчах.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит весьма монолитно. Вот только лазарет парижан сейчас фактически переполнен.

    Зато заметно прогрессирует Брэдли Барколя. 22-летний форвард уже отличился 6 забитыми мячами в нынешнем чемпионате Франции.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Даже не в оптимальном кадровом сочетании парижане весьма сильны.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ в среднем забивает 3 мяча за матч

    • «Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Парижане еще ни разу не обыгрывали «канониров»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

    Прогноз: «Канониры» нынче смотрятся уж очень выгодно, тогда как у парижан серьезные кадровые пробоины.

    Англичане намерены добыть первую викторию в Лиге чемпионов, и явно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Арсенал» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» быстро разберется с парижанами
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