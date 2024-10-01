1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в новом сезоне мечтает выиграть АПЛ. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 6 поединках английского чемпионата.

Последние матчи: «Арсенал» в минувшем туре взял три очка. Команда перестреляла ершистый «Лестер» (4:2).

При этом «Арсенал» до того учинил разгром «Болтону» (5:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» принес лишь паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «канониры» настреляли 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: лондонцы явно намерены добыть первую победу в Лиге чемпионов. Да и вообще, бойкая команда Микеля Артеты не боится никого!

При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит парижанам. В четырех очных поединках немцы выиграли 2 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух своих последних матчах «пушкари» наколотили аж 9 мячей.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем ПСЖ в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 6 поединках чемпионата Франции игроки команды настреляли 20 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре Лиги 1 команда разжилась тремя зачетными баллами. ПСЖ не оставил шансов «Ренну» (3:1).

При этом до того команда не сумела одолеть «Реймс» (1:1). Зато в стартовом туре Лиги чемпионов парижане минимально переиграли «Жирону».

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Марко Асенсио, Десир Дуэ, Гонсалу Рамуш, Витинья — травмированы.

Состояние команды: Парижане не столь надежно действуют в обороне. В своем чемпионате они пропустили 5 мячей в 6 матчах.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма монолитно. Вот только лазарет парижан сейчас фактически переполнен.

Зато заметно прогрессирует Брэдли Барколя. 22-летний форвард уже отличился 6 забитыми мячами в нынешнем чемпионате Франции.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Даже не в оптимальном кадровом сочетании парижане весьма сильны.

Статистика для ставок

ПСЖ в среднем забивает 3 мяча за матч

«Арсенал» в среднем забивает 2 гола за матч

Парижане еще ни разу не обыгрывали «канониров»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: «Канониры» нынче смотрятся уж очень выгодно, тогда как у парижан серьезные кадровые пробоины.

Англичане намерены добыть первую викторию в Лиге чемпионов, и явно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00