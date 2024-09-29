«КАМАЗ»— «Шинник»: счет матча 3:0, обзор голов

В 12-м туре Первой лиги по футболуне оставил шансов ярославскому, победив его на своем поле со счетом 3:0.

На 12-й минуте первый гол с пенальти забил Давид Хубаев.

Второй мяч челнинцев на счету Никиты Мельникова.

Точку в матче на 90+3-й минуте поставил полузащитник Руслан Апеков.

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Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Шинник 3:0 Голы: 1:0 Давид Хубаев (пенальти) (12'), 2:0 Никита Мельников (25'), 3:0 Руслан Апеков (90+3') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Давид Хубаев, Иван Козлов, Никита Мельников, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A. Шинник: Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Артем Малахов, Aydarov S., Chernyi A., Fedorov Z., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждения: Jonathan J. (24'), Василий Алейников (62'), Арсен Адамов (79'), Давид Караев (84')

«КАМАЗ» поднялся на 13-е место с 14 очками, а «Шинник» идет 15-м с 11 очками.