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    «КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче Первой лиги

    «КАМАЗ»— «Шинник»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В 12-м туре Первой лиги по футболу КАМАЗ не оставил шансов ярославскому «Шиннику», победив его на своем поле со счетом 3:0.

    «КАМАЗ»
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    «КАМАЗ»

    На 12-й минуте первый гол с пенальти забил Давид Хубаев.

    Второй мяч челнинцев на счету Никиты Мельникова.

    Точку в матче на 90+3-й минуте поставил полузащитник Руслан Апеков.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Шинник 3:0
    Голы: 1:0 Давид Хубаев (пенальти) (12'), 2:0 Никита Мельников (25'), 3:0 Руслан Апеков (90+3') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Давид Хубаев, Иван Козлов, Никита Мельников, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A. Шинник: Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Артем Малахов, Aydarov S., Chernyi A., Fedorov Z., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждения: Jonathan J. (24'), Василий Алейников (62'), Арсен Адамов (79'), Давид Караев (84')

    «КАМАЗ» поднялся на 13-е место с 14 очками, а «Шинник» идет 15-м с 11 очками.

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