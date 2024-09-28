«Лейпциг» разгромил «Аугсбург», «Фрайбург» проиграл новичку Бундеслиги

Завершились два матча 5-го тура немецкой Бундеслиги.

«Лейпциг» на своем поле не оставил шансов «Аугсбургу» — 4:0.

Уже в первом тайме Беньямин Шешко оформил дубль, поразив ворота соперника на 11-й и 15-й минутах.

На 46-й минуте третий мяч забил Лоис Опенда, а точку в матче через 11 минут поставил Хави Симонс.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Аугсбург 4:0 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (11'), 2:0 Беньямин Шешко (15'), 3:0 Луа Опенда (46'), 4:0 Ксави Симонс (57') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда, Кастелло Люкеба (Эль-Шадай Битшиабу, 84'), Вилли Орбан, Давид Раум (Бенджамин Хенрихс, 75'), Николас Зайвальд, Амаду Айдара (Артур Вермерен, 75'), Ксави Симонс, Антонио Нуса (Кристоф Баумгартнер, 65'), Луа Опенда, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 84') Аугсбург: Недилько Лабрович, Димитрис Яннулис, Кевен Шлоттербек (Крислен Матсима, 58'), Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр, Эльвис Реджбечай (Фредрик Йенсен, 68'), Кристиян Якич, Фрэнк Аниика, Филлип Тиц (Yusuf Kabadayi, 78'), Рубен Варгас (Стив Мунье, 58'), Мариус Вольф (Henri Koudossou, 68') Предупреждения: Николас Зайвальд (42'), Фрэнк Аниика (78'), Крислен Матсима (83')

В параллельной встрече «Фрайбург» неожиданно уступил новичку Бундеслиги «Санкт-Паули» — 0:3.

Дубль в этом матче оформил тунисец Элиас Саад, также отличился Оладапо Афолаян.