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    ПСЖ одержал уверенную победу над «Ренном» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Ренн»: счет матча 3:1, обзор голов

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    ПСЖ одолел «Ренн» (3:1) в матче 6-го тура французской Лиги 1.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    В составе парижской команды дублем отметился Брэдли Баркола, который забил свои голы на 30-й и 68-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Ли Кан Ин на 58-й минуте.

    Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отбил 3 удара по своим воротам.

    Единственный гол у «Ренна» забил Арно Калимуэндо на 75-й минуте с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ренн 3:1
    Голы: 1:0 Брэдли Баркола (30'), 2:0 Ли Кан Ин (58'), 3:0 Брэдли Баркола (68'), 3:1 Арно Калимуэндо (пенальти) (75') ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Милан Шкриньяр, 70'), Лукас Бералдо, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Фабиан Руис (Senny Mayulu, 70'), Усман Дембеле (Ibrahim Mbaye, 82'), Брэдли Баркола (Рандаль Коло Муани, 70'), Willian Pacho, Ли Кан Ин Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер (Махамаду Нагида, 78'), Лоранс Ассиньон (Ханс Хатебур, 59'), Алиду Сейду, Кристофер Ву, Лео Эстигор (Mikayil Faye, 66'), Людовик Блас, Азор Матусива (Альберт Грёнбек, 78'), Батист Сантамария (Глен Камара, 65'), Арно Калимуэндо, Амин Гуири Предупреждения: Батист Сантамария (31'), Лоранс Ассиньон (42'), Усман Дембеле (46'), Уоррен Заир-Эмери (52'), Кристофер Ву (65'), Julien Stephan (80')

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 16-ю очками в активе. «Ренн» — на 8-й позиции (7).

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