Канчельскис: Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако»

Экс-полузащитникподелился мнением о продлении контракта

«Головин правильно сделал, что продлил контракт с "Монако". Он доказал, что является игроком основного состава. "Монако" — хороший клуб.

Кто из наших футболистов ещё играет в топовых клубах? Только Сафонов в "ПСЖ". "Монако" всегда будет бороться за первое место и Лигу чемпионов», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что Головин подпишет новое соглашение до лета 2029-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Монако» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.