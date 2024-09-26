Главный тренер молодёжной сборной России: На Пиняева были возложены большие ожидания

Наставник молодёжной сборной России по футболуобъяснил спад в игре. Он отметил, что на футболиста возлагались большие надежды.

«На Сергея были возложены большие ожидания. Мы все торопимся, может быть, нам самим надо быть поспокойнее — растёт игрок и растёт. Не забывайте, ему ещё не исполнилось 20 лет. Если мы с коллегами видим талантливого пацана, всегда стараемся не показывать ему это. Сегодня, к сожалению, пытаются выделить их в отдельную группу. Это не всегда идёт во благо. Увеличилась медийная составляющая, приковано внимание к молодёжи. Молодому футболисту тяжело не ощущать себя значимым с футбольной точки зрения.

Отчасти поэтому у нас в молодёжке состав глубже, чтобы у игроков не возникало ощущения, что они незаменимы. Имея по три-четыре футболиста на позицию, мы пытаемся развеять миф, что у них сложилась жизнь и дальше дорога — только наверх, — сказал Шабаров "Чемпионату".