«Рейнджерс» и «Фенербахче» одержали победы в матчах Лиги Европы

Завершились два матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч шотландский «Рейнджерс» на чужом поле одолел «Мальме» со счетом 2:0.

У гостей голы забили Недим Байрами на 1-й минуте и Росс Маккосленд на 76-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Мальмё — Глазго Рейнджерс 0:2 Голы: 0:1 Недим Байрами (1'), 0:2 Росс Маккосленд (76') Мальмё: Йохан Далин, Йенс Ларсен, Колин Рёслер, Понтус Янссон, Бузанелло, Серхио Пенья, Лассер Берг Йонсен (Себастиан Йоргенсен, 84'), Андерс Кристиансен (Эрик Ботхейм, 61'), Исаак Кисе Телин (Otto Rosengren, 69'), Oliver Berg (Zakaria Loukili, 84'), Hugo Bolin (Taha Abdi Ali, 69') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Нерайсо Касанвирьо, Робин Проппер, Джон Сауттар, Джеймс Тавернье, Недим Байрами (Дуджон Стерлинг, 84'), Коннор Баррон, Мохаммед Диоманде, Сирил Дессерт, Том Лоуренс (Николас Раскин, 80'), Вацлав Черны (Росс Маккосленд, 69') Предупреждения: Мохаммед Диоманде (11'), Колин Рёслер (37'), Oliver Berg (80'), Джек Батлэнд (90 + 4')

В следующем матче Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет против «Лиона» 3-го октября, а «Мальме» встретится в тот же день с «Карабахом».

В параллельном матче «Фенербахче» обыграл «Юнион» со счетом 2:1.

У турецкой команды отличился Чаглар Сёюнджю на 26-й минуте. Уже на 82-й минуте защитник «Юниона» Кристиан Бёрджесс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

У бельгийской команды единственный мяч забил Росс Сайкс на 90+3-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Фенербахче — Юнион 2:1 Голы: 1:0 Чаглар Сёюнджю (26'), 2:0 Кристиан Бёрджесс (автогол) (82'), 2:1 Росс Сайкс (90 + 3') Фенербахче: Доминик Ливакович, Мерт Мюльдюр (Брайт Осави-Самуэль, 65'), Родриго Бекао, Чаглар Сёюнджю, Джейден Остерволде, Себастьян Шиманьски, Фред (Дженк Тосун, 86'), Софьян Амрабат, Ирфан Кавечи (Душан Тадич, 65'), Юссеф Эн-Несири (Эдин Джеко, 77'), Cengiz Under (Мерт Хакан Яндаш, 77') Юнион: Антони Морис, Коки Матида, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс (Росс Сайкс, 86'), Алессио Кастро-Монтес, Матиас Расмуссен (Софьян Буфаль, 70'), Шарль Ванхаутте, Ноа Садики (Kamiel Van De Perre, 86'), Ousseynou Niang, Kевин Родригес (Анан Халаили, 61'), Franjo Ivanovic Предупреждения: Родриго Бекао (33'), Мерт Мюльдюр (55'), Софьян Буфаль (80'), Брайт Осави-Самуэль (87'), Брайт Осави-Самуэль (90'), Шарль Ванхаутте (90 + 6') Удаление: Кевин Макаллистер (74')

В следующей встрече Лиги Европы «Фенербахче» сыграет против «Твенте» 3-го октября, а «Юнион» встретится с «Буде/Глимт».