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    Григорий Иванов: Бикфалви — легенда нашего клуба

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    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что команда готова предоставить своему капитану Эрику Бикфалви возможность остаться на административной должности после завершения карьеры.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    «Работать дальше в клубе или нет, будет решение Эрика. Мы много о чём разговаривали с ним, он действительно легенда нашего клуба, мы все его прекрасно знаем, хотим, чтобы он ещё играл как можно дольше.

    Пока у него действующий контракт, он выходит и помогает команде. Будем разговаривать о будущем, когда он сам придёт и скажет, что решил закончить с футболом. Это выбор Эрика, и мы очень благодарны за то, что он сделал, за то, что он всё ещё с нами.

    Если захочет закончить, будем обсуждать, что он дальше хочет делать. Эрик в любом качестве может помочь», — сказал Иванов «Советскому спорту».

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    За клуб из Екатеринбурга 36-летний Бикфалви играет с 2017 года. Всего он провел за команду 220 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 21 ассист.

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