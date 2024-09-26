Григорий Иванов: Бикфалви — легенда нашего клуба

Президент екатеринбургского «Урала»сообщил, что команда готова предоставить своему капитанувозможность остаться на административной должности после завершения карьеры.

«Работать дальше в клубе или нет, будет решение Эрика. Мы много о чём разговаривали с ним, он действительно легенда нашего клуба, мы все его прекрасно знаем, хотим, чтобы он ещё играл как можно дольше.

Пока у него действующий контракт, он выходит и помогает команде. Будем разговаривать о будущем, когда он сам придёт и скажет, что решил закончить с футболом. Это выбор Эрика, и мы очень благодарны за то, что он сделал, за то, что он всё ещё с нами.

Если захочет закончить, будем обсуждать, что он дальше хочет делать. Эрик в любом качестве может помочь», — сказал Иванов «Советскому спорту».

Календарь и таблица РПЛ

За клуб из Екатеринбурга 36-летний Бикфалви играет с 2017 года. Всего он провел за команду 220 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 21 ассист.