ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийНа расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству
    Все новости спорта

    Слишкович о Пьяниче: Будет единственный «regista» в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможном переходе в ЦСКА экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича.

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    Сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт по схеме «1+1».

    «Миралем Пьянич — отличный игрок и лидер. Футболист, который своими знаниями и опытом может помочь ЦСКА.

    Не думаю, что 34 — это много, особенно для игроков его типа. Он игрок, который может решить исход матча одной передачей и одним штрафным ударом.

    Желание каждого нападающего — иметь такого игрока, который сможет дать ему возможность забить гол.

  • Снова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
  • Два футбольных ветерана нашли пристанище в чемпионате России
  • 19/09/2024

    • Определенно ему понадобится некоторое время, потому что он из лиги, которую нельзя сравнивать с российской, где интенсивность игры намного ниже.

    Он будет единственный настоящий, как говорят итальянцы, "regista" (игрок, который создает/начинает атаки — прим.) в чемпионате России.

    Такого типа игрока, как в ЦСКА, сейчас нет ни в одной команде», — приводит слова боснийского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Предыдущие два сезона Пьянич провел в клубе «Шарджа» из ОАЭ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ярославцы проведут еще один первоклассный матч
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры