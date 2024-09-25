Слишкович о Пьяниче: Будет единственный «regista» в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможном переходе в ЦСКА экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича.

Сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт по схеме «1+1».

«Миралем Пьянич — отличный игрок и лидер. Футболист, который своими знаниями и опытом может помочь ЦСКА.

Не думаю, что 34 — это много, особенно для игроков его типа. Он игрок, который может решить исход матча одной передачей и одним штрафным ударом.

Желание каждого нападающего — иметь такого игрока, который сможет дать ему возможность забить гол.

Определенно ему понадобится некоторое время, потому что он из лиги, которую нельзя сравнивать с российской, где интенсивность игры намного ниже.

Он будет единственный настоящий, как говорят итальянцы, "regista" (игрок, который создает/начинает атаки — прим.) в чемпионате России.

Такого типа игрока, как в ЦСКА, сейчас нет ни в одной команде», — приводит слова боснийского специалиста «Спорт-Экспресс».

Предыдущие два сезона Пьянич провел в клубе «Шарджа» из ОАЭ.