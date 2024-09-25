«Балтика», «Уфа» и «Сокол» прошли дальше в Кубке России

Завершились еще три матча Кубка России Путь регионов, все они обошлись без неожиданностей.

Астраханский «Волгарь» на своем поле уступил в серии пенальти «Уфе».

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а 11-метровые точнее исполнили подопечные Евгения Харлачева — 5:4.

За «Волгарь» отличился Денис Миронов на 87-й минуте, а за «Уфу» забил Артем Гуренко на 90+4-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Волгарь — Уфа 1:2 Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (87'), 1:1 Gurenko A. (90+4'), : Дмитрий Лесников (пенальти) (1'), : Matskharashvili N. (пенальти) (1'), : Алексей Павлишин (пенальти) (2'), : Tenyaev A. (пенальти) (2'), : Pasevich R. (пенальти) (3'), : Данил Аносов (пенальти) (4'), : Даниил Корнюшин (пенальти) (4'), : Владислав Волков (пенальти) (5'), : Perchenok A. (пенальти) (5') Волгарь: Владислав Ямпольский, Елисей Кривохижин, Владислав Волков, Илья Зуев, Игорь Дружинин, Даниэль Мишкич, Дмитрий Лесников, Евгений Татаринов, Prudnikov N., Shcherbakov A., Zuykov S. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Дмитрий Стоцкий, Валерий Бочеров, Расул Гыстаров, Шамиль Исаев, Karpov V., Lozhkin V., Pasevich R., Tenyaev A. Предупреждения: Арсен Адамов (31'), Shcherbakov A. (34')

«Луи-Энергия» также по пенальти проиграла калининградской «Балтике».

Там тоже в основное время счет был 1:1, а по пенальти выиграла команда Андрея Талалаева — 4:3.

За хозяев гол забил на 16-й минуте Данил Сподарец, а за «Балтику» отличился Алекс Фернандес.

Футбол. Россия. Кубок Луки-Энергия — Балтика 1:2 Голы: 1:0 Spodarets D. (пенальти) (16'), 1:1 Alex Fernandes (18'), : Кирилл Никишин (пенальти) (1'), : Илья Стефанович (пенальти) (2'), : Mayboroda M. (пенальти) (3'), : Иван Зазвонкин (пенальти) (3') Луки-Энергия: Ryazanov D., Agaronyan M., Bagdashkin R., Fetisov E., Ivanov I., Lukin A., Ovsyankin I., Polyakov N., Shabalin D., Spodarets D. Балтика: Егор Любаков, Кирилл Маляров, Денис Терентьев, Никита Глушков, Николай Титков, Иван Зазвонкин, Дмитрий Бегун, Абу-Саид Эльдарушев, Илья Стефанович, Alex Fernandes, Kalachev I.

«Орел» проиграл саратовскому «Соколу» — 2:3.

За хозяев отличились Сергей Хмелевской и Максим Дмитриев. За команду Первой лиги мячи забивали Владислав Шпитальный (дважды) и Владислав Самко.