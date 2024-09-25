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    «Балтика», «Уфа» и «Сокол» прошли дальше в Кубке России

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    Завершились еще три матча Кубка России Путь регионов, все они обошлись без неожиданностей.

    Алекс Фернандес
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    Алекс Фернандес

    Астраханский «Волгарь» на своем поле уступил в серии пенальти «Уфе».

    Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а 11-метровые точнее исполнили подопечные Евгения Харлачева — 5:4.

    За «Волгарь» отличился Денис Миронов на 87-й минуте, а за «Уфу» забил Артем Гуренко на 90+4-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок
    Волгарь — Уфа 1:2
    Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (87'), 1:1 Gurenko A. (90+4'), : Дмитрий Лесников (пенальти) (1'), : Matskharashvili N. (пенальти) (1'), : Алексей Павлишин (пенальти) (2'), : Tenyaev A. (пенальти) (2'), : Pasevich R. (пенальти) (3'), : Данил Аносов (пенальти) (4'), : Даниил Корнюшин (пенальти) (4'), : Владислав Волков (пенальти) (5'), : Perchenok A. (пенальти) (5') Волгарь: Владислав Ямпольский, Елисей Кривохижин, Владислав Волков, Илья Зуев, Игорь Дружинин, Даниэль Мишкич, Дмитрий Лесников, Евгений Татаринов, Prudnikov N., Shcherbakov A., Zuykov S. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Дмитрий Стоцкий, Валерий Бочеров, Расул Гыстаров, Шамиль Исаев, Karpov V., Lozhkin V., Pasevich R., Tenyaev A. Предупреждения: Арсен Адамов (31'), Shcherbakov A. (34')

    «Луи-Энергия» также по пенальти проиграла калининградской «Балтике».

    Там тоже в основное время счет был 1:1, а по пенальти выиграла команда Андрея Талалаева — 4:3.

    За хозяев гол забил на 16-й минуте Данил Сподарец, а за «Балтику» отличился Алекс Фернандес.

    Футбол. Россия. Кубок
    Луки-Энергия — Балтика 1:2
    Голы: 1:0 Spodarets D. (пенальти) (16'), 1:1 Alex Fernandes (18'), : Кирилл Никишин (пенальти) (1'), : Илья Стефанович (пенальти) (2'), : Mayboroda M. (пенальти) (3'), : Иван Зазвонкин (пенальти) (3') Луки-Энергия: Ryazanov D., Agaronyan M., Bagdashkin R., Fetisov E., Ivanov I., Lukin A., Ovsyankin I., Polyakov N., Shabalin D., Spodarets D. Балтика: Егор Любаков, Кирилл Маляров, Денис Терентьев, Никита Глушков, Николай Титков, Иван Зазвонкин, Дмитрий Бегун, Абу-Саид Эльдарушев, Илья Стефанович, Alex Fernandes, Kalachev I.

    «Орел» проиграл саратовскому «Соколу» — 2:3.

    За хозяев отличились Сергей Хмелевской и Максим Дмитриев. За команду Первой лиги мячи забивали Владислав Шпитальный (дважды) и Владислав Самко.

    Футбол. Россия. Кубок
    Орёл — Сокол 2:3
    Голы: 0:1 Shpitalnyi V. (14'), 0:2 Владислав Самко (28'), 1:2 Khmelevskoy S. (50'), 1:3 Shpitalnyi V. (64'), 2:3 Dmitriev M. (72') Орёл: Zemskov P., Borisov G., Cherepanov S., Dmitriev M., Khmelevskoy S., Kopylov D., Kuzmin D., Luksha A., Shcherbakov I., Stavtsev I., Tarasov M. Сокол: Антон Синяк, Владлен Бабаев, Александр Гуз, Шамиль Саадуев, Владислав Самко, Kraykov T., Chobanov R., Churikov I., Ermolin R., Kaplenko N., Shpitalnyi V.
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