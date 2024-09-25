«Чайка» и «Торпедо» прошли дальше в Кубке России, а «Нефтехимик» и «КАМАЗ» вылетели

Подошли к концу еще три игры Кубка России Путь регионов.

Дзержинский «Химик» потерпел разгромное поражение дома от «Чайки» — 0:3.

Мячи в этом матче забивали Александр Хохлачев, Олег Николаев и Дмитрий Михайленко в свои ворота.

Футбол. Россия. Кубок Химик — Чайка 0:3 Голы: 0:1 Даниэль Мишкич (32'), 0:2 Khokhlachev A. (38'), 0:3 Nikolaev O. (90+2') Химик: Даниэль Мишкич, Shulkin N., Abramushkin N., Bugaenko I., Doronin S., Ermakov V., Kotelnikov D., Krashevskiy Y., Markov V., Sergienko A., Sutugin I. Чайка: Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Ярослав Арбузов, Никита Маляров, Данила Янов, Khodanovich A., Karmaev N., Khokhlachev A., Pelikh D., Uzhgin M., Zarypbekov E. Удаление: Shulkin N. (50')

«Композит» неожиданно выбил «Нефтехимик», обыграв его в серии пенальти со счетом 4:2.

Причем, главный тренер команды поменял вратаря перед пробитием 11-метровых и угадал.

«КАМАЗ» на своем поле проиграл московскому «Торпедо» — 1:2.

На 35-й минуте счет открыл недавний новичок автозаводцев Юрий Коледин. На 51-й минуте преимущество гостей удвоил Виталий Шитов.

«КАМАЗ» смог ответить лишь голом Сурхайкана Абдуллаева на 59-й минуте.