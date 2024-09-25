«Чайка» и «Торпедо» прошли дальше в Кубке России, а «Нефтехимик» и «КАМАЗ» вылетели

Александр Хохлачев — капитан «Чайки» Фото: globallookpress.com
Дзержинский «Химик» потерпел разгромное поражение дома от «Чайки» — 0:3.
Мячи в этом матче забивали Александр Хохлачев, Олег Николаев и Дмитрий Михайленко в свои ворота.
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Химик — Чайка 0:3
Голы: 0:1 Даниэль Мишкич (32'), 0:2 Khokhlachev A. (38'), 0:3 Nikolaev O. (90+2') Химик: Даниэль Мишкич, Shulkin N., Abramushkin N., Bugaenko I., Doronin S., Ermakov V., Kotelnikov D., Krashevskiy Y., Markov V., Sergienko A., Sutugin I. Чайка: Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Ярослав Арбузов, Никита Маляров, Данила Янов, Khodanovich A., Karmaev N., Khokhlachev A., Pelikh D., Uzhgin M., Zarypbekov E. Удаление: Shulkin N. (50')
«Композит» неожиданно выбил «Нефтехимик», обыграв его в серии пенальти со счетом 4:2.
Причем, главный тренер команды поменял вратаря перед пробитием 11-метровых и угадал.
«КАМАЗ» на своем поле проиграл московскому «Торпедо» — 1:2.
На 35-й минуте счет открыл недавний новичок автозаводцев Юрий Коледин. На 51-й минуте преимущество гостей удвоил Виталий Шитов.
«КАМАЗ» смог ответить лишь голом Сурхайкана Абдуллаева на 59-й минуте.
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КамАЗ — Торпедо 1:2
Голы: 0:1 Koledin Y. (35'), 0:2 Владислав Шитов (51'), 1:2 Abdullaev S. (59') КамАЗ: Илья Купцов, Руслан Аюкин, Артём Суханов, Давид Хубаев, Юрий Кириллов, Никита Мельников, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Abdullaev S., Deryugin A., Gyurdzhan A. Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Байтуков, Иван Кузьмичёв, Исламжан Насыров, Александр Иваньков, Александр Орехов, Артём Соколов, Максим Максимов, Владислав Шитов, Chervyakov R., Koledin Y.