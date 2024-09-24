Примера. «Реал» победил «Алавес», «Барселона» сыграет с «Хетафе», «Атлетико» отправится в гости к «Сельте»

Матчи 7-го тура испанской Примеры прошли 17 и 19 сентября, а также состоятся с 24 по 26 сентября.

«Мальорка» — «Реал Сосьедад» 1:0

«Мальорка» на своем поле одолела «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 7-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «Мальорки» Абдон Пратс на 36-й минуте с пенальти.

После этого матча «Мальорка» занимает 6-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 16-й позиции (4).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Леганес» — «Атлетик» 0:2

В перенесенном матче 7-го тура испанской Ла Лиги «Леганес» у себя дома уступил «Атлетику» из Бильбао — 0:2.

Первый тайм не принес забитых мячей, а все основные события разворачивались после перерыва.

На 65-й минуте счет открыл центральный защитник басков Дани Вивиан, а через 10 минут преимущество своей команды удвоил Иньяки Уильямс.

После этого матча «Атлетик» поднялся в таблице Ла Лиги на пятое место с 10 очками, а «Леганес» (5) — 15-й.

«Валенсия» — «Осасуна» 0:0

«Валенсия» и «Осасуна» не выявили победителя — 0:0.

Матч получился очень равным и довольно закрытым, команды почти не имели опасных моментов у ворот друг друга.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Осасуна 0:0 Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Уго Дуро, 74'), Тьерри Корреа (Димитри Фулкье, 74'), Сесар Таррега, Кристьян Москера, Хесус Васкес Алькальде, Андре Алмейда (Фран Перес, 62'), Пепелу, Луис Риоха, Даниэль Гомес (Серхи Канос, 84'), Enzo Barrenechea (Хави Герра, 62') Осасуна: Серхио Эррера, Хорхе Эррандо, Хесус Аресо, Аймар Орос (Рубен Гарсия, 63'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 63'), Рубен Пенья (Брайан Сарагоса, 77'), Мойсес Гомес, Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 46'), Abel Bretones, Flavien Boyomo Предупреждения: Кристьян Москера (45 + 2'), Лукас Торро (54'), Хесус Васкес Алькальде (68'), Хорхе Эррандо (70'), Vicente Moreno (88'), Анте Будимир (90')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» с 5 очками идет 17-й, а «Осасуна» с 11 очками на седьмом месте.

«Севилья» — «Вальядолид» 2:1

В матче 7-го тура испанской Примеры «Севилья» смогла обыграть «Вальядолид» со счетом 2:1.

На 45-й минуте хозяева вышли вперед после автогола Диего Торреса.

«Райо Вальекано» отыгрался на 56-й минуте после точного удара Кике Переса.

Победу же «Севильи» принес экс-игрок московского ЦСКА Чидера Эджуке, который отличился на 85-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Вальядолид 2:1 Голы: 1:0 Gerard Peque (45'), 1:1 Кике Перес (56'), 2:1 Чидера Эджук (85') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Луак Баде, Маркан, Валентин Барко (Кике Салас, 90'), Сауль Ньигес (Люсьен Агум, 53'), Неманья Гудель, Хесус Навас (Чидера Эджук, 61'), Доди Лукебакио, Келечи Ихеаначо (Сусо, 62'), Gerard Peque (Гонсало Монтьель, 90') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Давид Торрес, Эрай Джёмерт, Луис Перес, Марио Мартин Риельвес, Станко Юрич (Мамаду Силла, 86'), Кике Перес (Хуанми Латаса, 57'), Дарвин Мачис (Рауль Моро, 57'), Амат Ндиайе (Иван Санчес, 46'), Marcos Andre (Victor Meseguer, 73'), Lucas Rosa Предупреждения: Paulo Pezzolano (7'), Неманья Гудель (21'), Marcos Andre (33'), Lucas Rosa (37'), Доди Лукебакио (66'), Маркан (78'), Станко Юрич (82'), Маркан (90 + 1'), Gerard Peque (90 + 1'), Давид Торрес (90 + 5')

После этого матча у «Севильи» стало 8 очков и 12-е место. «Вальядолид» на 18-м месте с 5 очками.

«Реал» Мадрид — «Алавес»3:2

В матче 7-го тура испанской Примеры «Реал» был сильнее «Алавеса» со счетом 3:2.

К 48-й минуте «Реал» уже забил три мяча. Отличились Лукас Васкес, Киллиан Мбаппе и Родриго.

«Алавес» двумя голами в конце встречи в исполнении Карлоса Бенавидеса и Кике.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Алавес 3:2 Голы: 1:0 Лукас Васкес (1'), 2:0 Килиан Мбаппе (40'), 3:0 Родриго (48'), 3:1 Карлос Бенавидес (85'), 3:2 Кевин Гарсиа (86') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао (Хесус Вальехо, 80'), Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде (Лука Модрич, 69'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес, Родриго (Endrick, 69'), Килиан Мбаппе (Арда Гюлер, 80'), Винисиус Жуниор (Fran Garcia, 90') Алавес: Антонио Сивера, Мануэль Санчес (Adrian Pica, 72'), Мусса Диарра, Абдель Абкар (Хон Гуриди, 46'), Лука Ромеро (Абде Реббах, 60'), Антонио Бланко (Андер Гевара, 60'), Карлос Бенавидес, Асьер Вильялибре (Кевин Гарсиа, 71'), Томас Конечни, Уго Новоа, Santiago Mourino Предупреждения: Федерико Вальверде (4'), Винисиус Жуниор (30'), Endrick (83'), Лука Модрич (90 + 7')

У «Реала» теперь 17 очков и второе место в Ла Лиге. «Алавес» с 10 очками на 8-м месте.

«Жирона» — «Райо Вальекано»

25 сентября, среда, 20:00 мск

«Барселона» — «Хетафе»

25 сентября, среда, 22:00 мск

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«Лас-Пальмас» — «Бетис»

26 сентября, четверг, 20:00 мск

«Эспаньол» — «Вильярреал»

26 сентября, четверг, 20:00 мск

«Сельта» — «Атлетико» Мадрид

26 сентября, четверг, 20:00 мск